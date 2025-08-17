;

Chile se queda con la plata en el basquetbol 3x3 de los Juegos Panamericanos Junior 2025

La selección nacional cayó en la final ante el combinado argentino.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Foto: Santiago Bahamonde / COCH

Foto: Santiago Bahamonde / COCH

Tras vencer a República Dominicana en semifinales durante la tarde, Chile se midió en la noche de este domingo ante Argentina en la final del básquetbol 3x3 de los Juegos Panamericanos Junior 2025.

Finalmente, la selección nacional se quedó con la medalla de plata tras no poder superar al combinado trasandino, que se impuso por 21-11.

Pese al gran nivel de Vicente Schulz, autor de 8 puntos, los argentinos dominaron el juego de principio a fin y lograron una amplia ventaja.

La derrota en la final dolió, considerando que Chile venía de superar todas las rondas con gran juego y, más importante aún, ganando todos sus encuentros previos.

Con esta presea en el básquetbol 3x3, el Team Chile suma 34 medallas en los Panamericanos Junior de Asunción 2025: 14 de oro, 9 de plata y 11 de bronce.

