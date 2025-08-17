Siguen las medallas para Chile: Los Cóndores se quedan con el bronce del rugby seven en los Panamericanos Junior 2025

Durante este domingo, la selección chilena de rugby seven se quedó con la medalla de bronce en los Panamericanos Juniors de Asunción 2025, gracias a un sólido triunfo ante los locales.

Los Cóndores, que al mediodía habían caído duramente en semifinales ante Argentina por 26-5, tuvieron la oportunidad de reponerse en el partido por el tercer lugar, y así lo hicieron.

La escuadra nacional se impuso por 36-12 ante Paraguay con una gran actuación de José Bonilla, Santiago Wood y Lukas Winkler, quienes fueron figuras en la victoria.

Con esta nueva medalla, el Team Chile alcanzó las 33 preseas en la competencia, con un balance de 14 oros, 8 platas y 11 bronces.