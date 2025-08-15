;

VIDEO. Ganaron medalla de plata haciendo dupla en el ciclismo en Asunción 2025 y van por más: “Vamos a buscar el oro en Lima 2027”

En diálogo con ADN Deportes en Asunción, Javiera Garrido y Marlen Rojas se expresaron sus próximos desafíos.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

Ganaron medalla de plata haciendo dupla en el ciclismo en Asunción 2025 y van por más: "Vamos a buscar el oro en Lima 2027"

Ganaron medalla de plata haciendo dupla en el ciclismo en Asunción 2025 y van por más: “Vamos a buscar el oro en Lima 2027” / Sebastián Miranda / Team Chile

El ciclismo chileno logró este sábado su quinta medalla en lo que va de los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción.

El podio lo lograron Javiera Garrido y Marlen Rojas en la Madison y tras quedarse con la medalla de plata conversaron con ADN Deportes en Asunción.

“Muy feliz, agradecida de la confianza de trabajar con ella. Tienes que estar comunicándote permanentemente con tu compañera. Lo hicimos muy bien. Estuvimos muy cerca del oro. Nos queda seguir mejorando. Vamos a buscar una medalla de oro en 2027″, dijo Javiera Garrido, que completó tres medallas en Asunción 2025, soñando ya con dar el golpe en los Juegos Panamericanos de Lima en dos años más.

“Lo buscamos de principio a fin. Supimos resolver muchas cosas, saber cuando una va bien y otra no, estamos felices por el resultado. Quedan más ganas de seguir puliéndola e ir a buscar esa medalla de oro”, complementó Marlen Rojas.

El balance para la especialidad es más que positivo para el ciclismo nacional en Paraguay, lo que fue destacado por Javiera Garrido. “Nos hemos preparado cada uno muy bien. Muy agradecida de mi familia y el Comité Olímpico, que nos dio todas las facilidades. El nivel ha subido muchísimo en pista, hubo menos medallas en los anteriores juegos”, concluyó la hija de los ciclistas Gonzalo Garrido y Paola Muñoz.

