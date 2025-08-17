Chile asegura medalla y clasifica a la final del básquetbol 3x3 masculino en los Juegos Panamericanos Junior

Este domingo, el Team Chile masculino de básquetbol 3x3 logró instalarse en la gran final de los Juegos Panamericanos de Asunción 2025, luego de superar en semifinales a República Dominicana.

Tras la gran victoria conseguida el pasado sábado ante Canadá, el combinado nacional ratificó su buen nivel en tierras paraguayas y se impuso al elenco caribeño por 18-16.

Gabriel Soto y Juan Aguayo se alzaron como las grandes figuras del triunfo chileno al anotar 5 puntos cada uno. Óscar Barría aportó 4 puntos y Vicente Schulz otros 3.

Esta misma tarde, desde las 18:50 de nuestro país, Chile peleará por el oro ante Argentina en la definición del básquetbol 3x3 de los Panamericanos Junior. De todas formas, el plantel masculino ya aseguró al menos una medalla de plata.