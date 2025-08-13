FOTO. La nueva faceta de Carlos Palacios a la espera de volver a jugar en Boca Juniors
El delantero sorprendió como modelo de una marca de ropa, mientras apunta a recuperar forma física.
Carlos Palacios no vive un presente sencillo en Boca Juniors, considerando que no juega hace tres partidos.
Ante problemas en su rodilla, el volante volvió a entrenar a comienzos de mes y estuvo convocado en el último encuentro del club, ante Racing Club, pero no jugó.
Sin embargo, Carlos Palacios no pasa desapercibido en redes sociales y apareció luciendo una nueva faceta.
De hecho, el ex Colo Colo fue parte de una producción de fotos de la marca de ropa Ona Saez.
Aludiendo a su línea 08, número que precisamente utiliza en Boca Juniors, Carlos Palacios apareció mostrando la colección. Todo mientras apunta a volver a jugar el domingo, ante Independiente Rivadavia, por la fecha 5 del Torneo de Clausura.