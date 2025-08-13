La nueva faceta de Carlos Palacios a la espera de volver a jugar en Boca Juniors / 08 x Carlos Palacios

Carlos Palacios no vive un presente sencillo en Boca Juniors, considerando que no juega hace tres partidos.

Ante problemas en su rodilla, el volante volvió a entrenar a comienzos de mes y estuvo convocado en el último encuentro del club, ante Racing Club, pero no jugó.

Sin embargo, Carlos Palacios no pasa desapercibido en redes sociales y apareció luciendo una nueva faceta.

De hecho, el ex Colo Colo fue parte de una producción de fotos de la marca de ropa Ona Saez.

Aludiendo a su línea 08, número que precisamente utiliza en Boca Juniors, Carlos Palacios apareció mostrando la colección. Todo mientras apunta a volver a jugar el domingo, ante Independiente Rivadavia, por la fecha 5 del Torneo de Clausura.