Brutal ataque en San Pedro de la Paz: conductor mató a mujer que no le cedió el paso en carretera del Biobío

Un violento ataque con arma de fuego terminó con la vida de una mujer de 33 años la tarde de este domingo en San Pedro de la Paz, región del Biobío.

La víctima viajaba junto a su pareja y su hija adolescente de 16 años por la Ruta 160 en dirección a Coronel, cuando fueron interceptados por otro vehículo en medio de un atochamiento vial.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, un automóvil negro —identificado preliminarmente como un Chevrolet Captiva— habría intentado adelantar al vehículo de la familia zigzagueando por la calzada. Al no cederle el paso, el conductor se posicionó al costado y abrió fuego, impactando a la mujer, quien falleció en el lugar.

La capitana Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de San Pedro, detalló que “producto del taco se percataron que un vehículo venía zigzagueando. Al intentar adelantarlos y no cederle el paso, este automóvil se colocó a su lado y efectuó disparos hacia la acompañante, quien lamentablemente murió en el lugar”.

El fiscal Felipe Calabrano, de la Fiscalía de Coronel, confirmó que hasta el momento no existen indicios de que la víctima y el agresor tuvieran vínculos previos. “Se trataría de un hecho puntual derivado de una discusión vial. No hay antecedentes que hagan presumir un ajuste de cuentas”, señaló.

La hija y la pareja de la mujer fueron trasladados en estado de shock al SAR Candelaria, mientras que personal de la PDI y el Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las pericias para esclarecer los detalles del crimen. Entre las diligencias se incluye la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de las vainillas encontradas en el sitio del suceso.

El vehículo desde donde se efectuaron los disparos se dio a la fuga y es intensamente buscado por las policías.