;

Brutal ataque en San Pedro de la Paz: conductor mató a mujer que no le cedió el paso en carretera del Biobío

La víctima viajaba junto a su pareja y su hija adolescente de 16 años por la Ruta 160 en dirección a Coronel.

Nelson Quiroz

Nicolás Medina

ADN

ADN

Un violento ataque con arma de fuego terminó con la vida de una mujer de 33 años la tarde de este domingo en San Pedro de la Paz, región del Biobío.

La víctima viajaba junto a su pareja y su hija adolescente de 16 años por la Ruta 160 en dirección a Coronel, cuando fueron interceptados por otro vehículo en medio de un atochamiento vial.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, un automóvil negro —identificado preliminarmente como un Chevrolet Captiva— habría intentado adelantar al vehículo de la familia zigzagueando por la calzada. Al no cederle el paso, el conductor se posicionó al costado y abrió fuego, impactando a la mujer, quien falleció en el lugar.

La capitana Nadia Hernández, de la Sexta Comisaría de San Pedro, detalló que “producto del taco se percataron que un vehículo venía zigzagueando. Al intentar adelantarlos y no cederle el paso, este automóvil se colocó a su lado y efectuó disparos hacia la acompañante, quien lamentablemente murió en el lugar”.

El fiscal Felipe Calabrano, de la Fiscalía de Coronel, confirmó que hasta el momento no existen indicios de que la víctima y el agresor tuvieran vínculos previos. “Se trataría de un hecho puntual derivado de una discusión vial. No hay antecedentes que hagan presumir un ajuste de cuentas”, señaló.

La hija y la pareja de la mujer fueron trasladados en estado de shock al SAR Candelaria, mientras que personal de la PDI y el Laboratorio de Criminalística quedaron a cargo de las pericias para esclarecer los detalles del crimen. Entre las diligencias se incluye la revisión de cámaras de seguridad y el análisis de las vainillas encontradas en el sitio del suceso.

El vehículo desde donde se efectuaron los disparos se dio a la fuga y es intensamente buscado por las policías.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad