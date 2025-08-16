;

AUDIO. “Tengo mucha vergüenza...”: la autocrítica de Emiliano Amor tras la caída ante la UC

El central de Colo Colo reconoció el dolor en el vestuario del “Cacique” luego de perder 4-1 contra los cruzados.

Carlos Madariaga

Emiliano Amor tras la caída ante la UC

Emiliano Amor tras la caída ante la UC

02:26

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Emiliano Amor fue el primer jugador de Colo Colo en expresarse en zona mixta luego de la caída ante la UC en el Monumental.

“Hay que ser autocrítico y pedirle disculpas a la gente. Tengo mucha vergüenza por el resultado”, reconoció el argentino, que lamentó los tempraneros tantos que recibieron en cada tiempo.

Revisa también:

ADN

“No vi los goles, el vestuario estaba muy dolido, no tuve tiempo ni de agarrar el celular. Planificamos el partido en la semana y encontrarnos con el gol de ellos cambió todo, pero no es excusa. Tenemos que hacer las cosas bien, estar concentrados, hacer autocrítica. Estoy re caliente, no sé qué decir”, aseguró el zaguero, desestimando que el haber dispuesto de una línea de tres haya sido factor.

“Son planteamientos, no cambia nada. Los que actuamos dentro de la cancha somos nosotros”, destacó, junto con resumir el sentir del plantel y cuerpo técnico.

“No pudimos hablar con Almirón. El vestuario está dolido, una derrota así no nos la podemos perdonar entre nosotros. Dejamos muchas cosas de lado y lo que hicimos hoy fue ir a buscarlo, pero el resultado no nos lo podemos perdonar”, concluyó Emiliano Amor.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad