Emiliano Amor fue el primer jugador de Colo Colo en expresarse en zona mixta luego de la caída ante la UC en el Monumental.

“Hay que ser autocrítico y pedirle disculpas a la gente. Tengo mucha vergüenza por el resultado”, reconoció el argentino, que lamentó los tempraneros tantos que recibieron en cada tiempo.

“No vi los goles, el vestuario estaba muy dolido, no tuve tiempo ni de agarrar el celular. Planificamos el partido en la semana y encontrarnos con el gol de ellos cambió todo, pero no es excusa. Tenemos que hacer las cosas bien, estar concentrados, hacer autocrítica. Estoy re caliente, no sé qué decir”, aseguró el zaguero, desestimando que el haber dispuesto de una línea de tres haya sido factor.

“Son planteamientos, no cambia nada. Los que actuamos dentro de la cancha somos nosotros”, destacó, junto con resumir el sentir del plantel y cuerpo técnico.

“No pudimos hablar con Almirón. El vestuario está dolido, una derrota así no nos la podemos perdonar entre nosotros. Dejamos muchas cosas de lado y lo que hicimos hoy fue ir a buscarlo, pero el resultado no nos lo podemos perdonar”, concluyó Emiliano Amor.