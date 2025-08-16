;

CLASIFICACIÓN. Adiós a la “remontada”: así quedó la tabla de posiciones tras la caída de Colo Colo ante la UC

La intención del ‘cacique’ para obtener el bicampeonato, está más que imposible tras la fecha 20.

Gonzalo Miranda

¿Colo Colo se olvida del bicampeonato? | Agencia Uno

Matemáticamente, la opción es viable, pero futbolística, es imposible. Este sábado por la tarde, Universidad Católica le pasó por encima a Colo Colo y se quedó con tres puntos más que importantes para los ‘cruzados’.

Pero el resultado no solo deja contra las cuerdas a Jorge Almirón en el ‘popular’, sino que además hace prácticamente imposible la “misión remontada” que prometieron en Colo Colo.

El plantel que lidera Arturo Vidal juró que, este segundo semestre, le darían caza a los líderes del torneo para levantar el bicampeonato, como lo hicieron el 2024, pero después de la caída de este sábado, es prácticamente imposible.

Tras 20 fechas disputadas, Colo Colo quedó 8° con 27 puntos, a 17 unidades de distancia de Coquimbo Unido, líder del campeonato con 44 puntos, y un partido menos.

Al frente, la UC se afianza en puestos de clasificación a torneos internacionales y apunta a su gran objetivo, que es el “Chile 3″ para decir presente en la Copa Libertadores 2026 (quedó a cinco puntos).

La tabla de posiciones del Campeonato Nacional

