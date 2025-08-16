Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 16 de agosto, y quién transmite?

Hoy, sábado 16 de agosto, el fútbol chileno continúa el fin de semana largo con una agenda que contempla ocho partidos.

Tres de estos darán continuidad a la fecha 20 del Campeonato Nacional 2025, otros tres a la jornada 21 de la Primera B y dos más a la fecha 17 de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 16 de agosto comenzará a las 12:00 horas, en el Nelson Oyarzún de Chillán, donde Ñublense enfrentará a Palestino, con arbitraje de Rodrigo Carvajal y transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, la acción se concentrará en el Estadio Monumental, donde desde las 15:00 horas se dispute el clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Cristián Garay dirigirá el compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Tras ello, la actividad seguirá en el Estadio Jorge Silva de San Fernando, donde a partir de las 18:30 horas, O’Higgins recibirá a Cobresal. Mathías Riquelme será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso comenzará su accionar desde las 12:30 horas, en el Municipal de San Felipe, donde Unión San Felipe enfrentará a San Luis de Quillota, con arbitraje de Rodrigo Farías y transmisión en la plataforma HBO Max.

Luego, desde las 15:00 horas, Curicó Unido y Rangers protagonizarán un nuevo clásico del Maule, esta vez en el Municipal de Molina. Francisco Gilabert dirigirá el compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada se dará a contar de las 17:30 horas, en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó enfrentará a Deportes Concepción. Matías Assadi será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

La tercera categoría en importancia del balompié nacional comenzará su actividad a contar de las 12:30 horas, cuando Concon National se mida con Trasandino en el Atlético Municipal de Concon, con arbitraje de Felipe Moya y transmisión de La Liga 2D.

Luego, desde las 15:00 horas, en el Rubén Marcos Peralta, Provincial Osorno recibirá a Provincial Ovalle. Nicolás Pozo será el juez del cotejo, que será transmisión de La Liga 2D.