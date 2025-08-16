;

Nuevo caso de drogas en las FF. AA.: detienen a tres cabos del Ejército y a un civil por retiro de encomienda con sustancias ilícitas en Puerto Aysén

Fue la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de las PDI la que interceptó a los involucrados en la región durante un operativo.

Nelson Quiroz

Nuevo caso de drogas en las FF. AA.: detienen a tres cabos del Ejército y a un civil por retiro de encomienda con sustancias ilícitas en Puerto Aysén

Nuevo caso de drogas en las FF. AA.: detienen a tres cabos del Ejército y a un civil por retiro de encomienda con sustancias ilícitas en Puerto Aysén / Diego Martin

Tres cabos activos del Ejército de Chile y un civil fueron detenidos este sábado en Puerto Aysén, luego de participar en el retiro de una encomienda que contenía más de 11 kilos de droga.

Según información recogida por La Tercera de Fiscalía, los imputados acudieron a una sucursal de Chilexpress en la comuna para recoger un paquete que estaba siendo monitoreado por las autoridades.

Tras concretarse la llamada “entrega vigilada”, fueron interceptados por la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, que se había trasladado hasta la región para ejecutar el operativo.

Revisa también

ADN

Los militares pertenecen al Regimiento N°8 Chiloé, con asiento en la Región de Aysén, y se encontraban en servicio activo al momento de la detención.

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, bajo la dirección del fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras, quien lidera la investigación por tráfico de drogas. La operación permitió incautar la totalidad de la sustancia ilícita, cuyo tipo específico no fue detallado por el Ministerio Público.

Tras la captura, los cuatro involucrados quedaron a disposición de la justicia y serán formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por delitos vinculados al tráfico de drogas.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad