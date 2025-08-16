Nuevo caso de drogas en las FF. AA.: detienen a tres cabos del Ejército y a un civil por retiro de encomienda con sustancias ilícitas en Puerto Aysén / Diego Martin

Tres cabos activos del Ejército de Chile y un civil fueron detenidos este sábado en Puerto Aysén, luego de participar en el retiro de una encomienda que contenía más de 11 kilos de droga.

Según información recogida por La Tercera de Fiscalía, los imputados acudieron a una sucursal de Chilexpress en la comuna para recoger un paquete que estaba siendo monitoreado por las autoridades.

Tras concretarse la llamada “entrega vigilada”, fueron interceptados por la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI, que se había trasladado hasta la región para ejecutar el operativo.

Los militares pertenecen al Regimiento N°8 Chiloé, con asiento en la Región de Aysén, y se encontraban en servicio activo al momento de la detención.

El procedimiento fue coordinado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, bajo la dirección del fiscal de Pudahuel, Daniel Contreras, quien lidera la investigación por tráfico de drogas. La operación permitió incautar la totalidad de la sustancia ilícita, cuyo tipo específico no fue detallado por el Ministerio Público.

Tras la captura, los cuatro involucrados quedaron a disposición de la justicia y serán formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique por delitos vinculados al tráfico de drogas.