Capturado en Barrancabermeja: revelan detalles de la detención en Colombia de prófugo vinculado al asesinato del “Rey de Meiggs”

La aprehensión se llevó a cabo bajo una notificación roja de Interpol.

Nelson Quiroz

En un operativo internacional coordinado entre el Departamento OS9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Interpol de Colombia, fue detenido Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado como uno de los autores materiales del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

La captura se concretó en plena calle gracias a las gestiones del agregado policial chileno en Colombia, tras una liberación irregular en Chile que permitió a Mejía huir primero a Perú y luego ingresar a territorio colombiano.

ADN

El procedimiento se realizó en el marco de una notificación roja de Interpol, mecanismo internacional que da inicio a la tramitación de extradición ante las autoridades del país donde se produjo la detención.

Según la legislación colombiana, Chile dispone de cinco días para formalizar la solicitud de extradición. La Fiscalía Metropolitana Oriente y Carabineros ya coordinan los pasos legales necesarios para que Mejía enfrente la justicia en Chile por el homicidio y otros delitos asociados.

Trabajo colaborativo internacional

Según informaron los agregados policiales chilenos en Colombia, la detención se produjo tras un trabajo conjunto con la Policía Nacional de Colombia, destacando la coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países.

El subprefecto Juan Paillán García, agregado de la PDI, explicó que el imputado fue trasladado desde Barrancabermeja hasta Bogotá para iniciar el proceso administrativo de extradición, mientras que el coronel Mauro Pino, agregado policial de Carabineros, resaltó la fluida comunicación con Interpol Colombia que permitió concretar la captura.

Durante su tiempo prófugo, Mejía Hernández intentó despistar a las autoridades tiñéndose el cabello de rubio, estrategia que no impidió su identificación mediante huellas dactilares en Interpol.

