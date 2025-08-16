En un operativo internacional coordinado por el Departamento OS9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Nacional de Colombia a través de Interpol, fue detenido en Colombia Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado en Chile por el homicidio del comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

La captura se concretó en las cercanías de Medellín, tras la liberación irregular de Mejía en Chile, que aprovechó para huir primero a Perú y luego ingresar a Colombia.

La detención se produce gracias a las gestiones del agregado policial chileno en Colombia y se realizó en el marco de una notificación roja de Interpol, mecanismo que permite la localización y retención de personas buscadas internacionalmente.

El procedimiento quedó registrado en un video que las autoridades colombianas compartieron, mostrando el momento exacto de la captura de Mejía, quien intentó despistar a las policías tiñéndose el cabello de rubio.

Durante su breve tiempo en prisión preventiva en Chile, se produjeron fallas administrativas que permitieron su liberación, generando un escándalo y la posterior emisión de órdenes de captura nacional e internacional bajo su verdadera identidad.

Mejía Hernández, vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, habría participado en el homicidio por encargo, sin integrar la cúpula de la organización, según las investigaciones de la Fiscalía Metropolitana Oriente.