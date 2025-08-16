Prisión preventiva a cuatro imputados por secuestro de empresario en Quilicura: tendrían roles distintos en la captura y traslado de la víctima

Este sábado se llevó a cabo la formalización de cuatro detenidos por su presunta participación en el secuestro extorsivo del empresario Rodrigo Cantergiani, ocurrido el pasado 7 de agosto en Quilicura. El caso suma un total de diez sospechosos.

La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Paulina Sepúlveda, explicó que dos de los acusados tuvieron participación directa en la captura y traslado de la víctima desde Quilicura hasta una vivienda en La Pintana, donde fue mantenido en cautiverio.

Un tercer imputado sería el dueño de esa casa, mientras que el cuarto habría entregado instrucciones a los captores mediante videoconferencia.

“Se formalizó por el delito de secuestro extorsivo y, en dos casos, además por receptación de vehículo motorizado. El tribunal estimó que existían antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva de los cuatro, considerando el peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló Sepúlveda.

El tribunal fijó un plazo común de 120 días de investigación, que regirá desde el miércoles pasado, fecha en que fueron formalizados otros seis detenidos en la misma causa.

Entre ellos se cuentan tres venezolanos en prisión preventiva, dos adolescentes —uno chileno y otro colombiano— con internación provisoria, y un ciudadano colombiano adulto bajo arresto domiciliario nocturno.

Respecto de los nuevos detenidos, la fiscal confirmó que tres son de nacionalidad venezolana y uno chileno, este último identificado como el propietario del inmueble utilizado como centro de cautiverio. Uno de los imputados fue presentado con muletas, debido a una fractura sufrida al caer desde altura mientras intentaba escapar de la policía.

Consultada sobre un posible vínculo con organizaciones criminales internacionales, como el “Tren de Aragua”, la persecutora aclaró que “es materia de investigación y no fue parte de lo ventilado en esta audiencia”.