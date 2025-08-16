Sicario liberado es capturado en Colombia: revelan imagen del acusado del asesinato del “Rey de Meiggs” tras ser detenido fuera de Chile

En un operativo internacional coordinado entre el Departamento OS9 de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Interpol de Colombia, fue detenido Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado en Chile como uno de los autores materiales del homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

La captura se concretó en Barrancabermeja gracias a las gestiones del agregado policial chileno en ese país y se produce tras la liberación irregular de Mejía en Chile, que aprovechó para huir hacia Perú y posteriormente ingresar a Colombia.

Mejía Hernández intentó despistar a las autoridades tiñéndose el cabello de rubio, estrategia que no impidió que las policías confirmaran su identidad mediante huellas dactilares en Interpol.

Las imágenes oficiales de su captura difundidas por las autoridades colombianas muestran al imputado con un aspecto distinto al que tenía en Chile, evidenciando los intentos por pasar desapercibido mientras permanecía prófugo. El joven venezolano está vinculado al grupo criminal Tren de Aragua, aunque no se le imputa pertenecer a su cúpula; su participación en el homicidio habría sido por encargo.

La detención se da en el marco de un procedimiento de notificación roja de Interpol, que da inicio a la tramitación de extradición ante las autoridades colombianas. Según la legislación local, Chile dispone de un plazo de cinco días para formalizar la solicitud de extradición.

La Fiscalía Metropolitana Oriente y Carabineros ya están coordinando los pasos legales con Colombia, con el objetivo de que Mejía Hernández enfrente la justicia en Chile por el asesinato del “Rey de Meiggs” y otros delitos relacionados.