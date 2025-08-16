;

Club Aéreo de Pichilemu pide “evitar especulaciones” tras muerte de paracaidista en actividad aérea

“Solicitamos encarecidamente respetar el dolor y la privacidad de la familia”, señalaron en un comunicado.

Nelson Quiroz

GETTY IMAGES REFERENCIAL

GETTY IMAGES REFERENCIAL / Adél Békefi

La mañana de este sábado se vivió una tragedia en Pichilemu, región de O’Higgins, cuando un paracaidista perdió la vida tras lanzarse desde una avioneta en una actividad aérea.

El hecho ocurrió poco antes de las 11:30 horas en calle Washington Saldías, entre Agustín Ross y Jaramillo, lo que movilizó a Bomberos, Carabineros, SAMU y personal de seguridad municipal.

Horas más tarde, el Club Aéreo de Pichilemu emitió una declaración pública en la que expresó sus condolencias a la familia y cercanos de la víctima, identificada como Ernesto Lértora, miembro del Club de Paracaidismo Skydive Nimbus.

“Expresamos sentidas condolencias a la familia y seres queridos de Ernesto Lértora, paracaidista que lamentablemente falleció hoy en nuestra ciudad”, señaló la institución, precisando que la actividad estaba debidamente autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyos representantes se encontraban en el lugar al momento del accidente.

El comunicado aclaró que, mientras se desarrollaba la jornada de paracaidismo, el Club Aéreo realizaba de manera paralela vuelos populares en el aeródromo público, ambos eventos con permisos distintos. Sin embargo, tras conocerse el desenlace fatal, la organización decidió suspender inmediatamente los vuelos programados como gesto de respeto hacia la familia del deportista.

Asimismo, el club llamó a la prudencia en torno al caso: “Las causas del accidente serán determinadas en la investigación iniciada por las autoridades competentes. Solicitamos encarecidamente evitar especulaciones y respetar el dolor y la privacidad de la familia”.

Por ahora, las indagatorias quedaron en manos de la DGAC y del Servicio Médico Legal, que deberá esclarecer las circunstancias del hecho, mientras la comunidad aérea y deportiva de Pichilemu se mantiene consternada por la pérdida.

