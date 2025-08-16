Más territorio a cambio de congelar la guerra: Trump revela a Zelensky exigencia de Putin

Tras el fracaso de la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin, el presidente estadounidense confirmó a Volodímir Zelenski que el líder ruso habría planteado una dura condición para detener la guerra: el control completo de Donetsk, una de las regiones industriales más disputadas del este de Ucrania.

De acuerdo con agencias internacionales, el mandatario ruso habría ofrecido congelar las líneas del frente si Kiev aceptaba ceder la totalidad de ese territorio, del cual Moscú ya domina una parte significativa desde 2014.

(Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Ampliar

La propuesta fue rechazada de inmediato por Zelenski, quien recalcó que Rusia ya ocupa cerca del 20% del país y que cualquier decisión sobre cesiones territoriales debe pasar por la voluntad del pueblo ucraniano.

En paralelo, el jefe de Estado ucraniano instó este sábado a un alto el fuego inmediato y a la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos por Rusia, incluidos niños deportados. “Las matanzas deben parar lo antes posible”, señaló, pidiendo también reforzar las sanciones internacionales contra Moscú en caso de que Putin siga sin mostrar disposición real a la paz.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Según reportes desde Europa, líderes de la Unión Europea y de la OTAN respaldaron las gestiones diplomáticas, aunque insistieron en que cualquier acuerdo debe garantizar la seguridad de Ucrania y su derecho a integrarse plenamente en las instituciones occidentales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, remarcó que no se aceptará una paz impuesta por Moscú.

Thank you @POTUS for the update on discussions in Alaska.



The EU is working closely with @ZelenskyyUA and the United States to reach a just and lasting peace.



Strong security guarantees that protect Ukrainian and European vital security interests are essential. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 16, 2025

Trump, por su parte, defendió su rol como mediador y aseguró que, de regresar a la Casa Blanca, buscará poner fin a la guerra a través de un pacto directo entre Kiev y Moscú. El lunes se reunirá en Washington con Zelensky, en lo que podría ser el primer paso hacia un eventual encuentro trilateral con Putin.