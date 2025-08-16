Más territorio a cambio de congelar la guerra: Trump revela a Zelensky exigencia de Putin
La guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, sigue sin visos claros de resolución y mantiene a Europa en máxima alerta ante las ambiciones territoriales del Kremlin.
Tras el fracaso de la cumbre de Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin, el presidente estadounidense confirmó a Volodímir Zelenski que el líder ruso habría planteado una dura condición para detener la guerra: el control completo de Donetsk, una de las regiones industriales más disputadas del este de Ucrania.
De acuerdo con agencias internacionales, el mandatario ruso habría ofrecido congelar las líneas del frente si Kiev aceptaba ceder la totalidad de ese territorio, del cual Moscú ya domina una parte significativa desde 2014.
La propuesta fue rechazada de inmediato por Zelenski, quien recalcó que Rusia ya ocupa cerca del 20% del país y que cualquier decisión sobre cesiones territoriales debe pasar por la voluntad del pueblo ucraniano.
Revisa también
En paralelo, el jefe de Estado ucraniano instó este sábado a un alto el fuego inmediato y a la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos por Rusia, incluidos niños deportados. “Las matanzas deben parar lo antes posible”, señaló, pidiendo también reforzar las sanciones internacionales contra Moscú en caso de que Putin siga sin mostrar disposición real a la paz.
Según reportes desde Europa, líderes de la Unión Europea y de la OTAN respaldaron las gestiones diplomáticas, aunque insistieron en que cualquier acuerdo debe garantizar la seguridad de Ucrania y su derecho a integrarse plenamente en las instituciones occidentales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, remarcó que no se aceptará una paz impuesta por Moscú.
Trump, por su parte, defendió su rol como mediador y aseguró que, de regresar a la Casa Blanca, buscará poner fin a la guerra a través de un pacto directo entre Kiev y Moscú. El lunes se reunirá en Washington con Zelensky, en lo que podría ser el primer paso hacia un eventual encuentro trilateral con Putin.