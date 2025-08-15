Trump y Putin cierran reunión en Alaska con diálogo “productivo”, pero sin acuerdos concretos sobre Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este viernes al mandatario ruso, Vladímir Putin, en una base aérea de Anchorage, Alaska, para una reunión enfocada en el conflicto de Ucrania. Tras el encuentro, ambos señalaron que las conversaciones fueron “positivas” y acordaron una segunda cita, aún sin fecha. No se anunciaron medidas concretas.

Pese a las expectativas previas, la cita concluyó sin un acuerdo de cese al fuego en Ucrania ni precisiones sobre eventuales garantías de seguridad. Los equipos habían proyectado una agenda extensa, pero los líderes no detallaron contenidos ni eventuales compromisos. Diversos medios consignaron que no hubo anuncios sustantivos tras el cara a cara.

Mensajes públicos y próximos pasos

En una breve comparecencia sin preguntas, ambos mandatarios calificaron el intercambio como “productivo” y se mostraron abiertos a verse “nuevamente y pronto”. Trump afirmó que podría viajar a Moscú en una próxima oportunidad—“Puede ser, seguro me criticarían mucho”—, sin ofrecer más precisiones. Putin, por su parte, sostuvo que las negociaciones “han ido bastante bien” y que habrá una segunda reunión, sin fecha definida.

Putin: “Sentar las bases de una paz”

El presidente ruso subrayó que el objetivo es avanzar hacia una paz “duradera”, para lo cual, dijo, deben abordarse las “causas iniciales del conflicto” y asegurar “un justo balance de seguridad” en Europa, considerando también la seguridad de Ucrania. Afirmó que se alcanzaron acuerdos, aunque no entregó detalles, informa El País.

La presencia de Putin en la cumbre ocurre bajo la vigencia de una orden de arresto emitida en 2023 por la Corte Penal Internacional (CPI), lo que ha condicionado sus desplazamientos internacionales. La orden no impide reuniones bilaterales en países que no ejecuten la medida, pero sí marca el trasfondo judicial del diálogo.

La cumbre en Anchorage incluyó un tramo privado y otro ampliado con altos funcionarios estadounidenses, en una señal de tratamiento formal del proceso. Tras el encuentro, se anticiparon entrevistas en medios estadounidenses para profundizar en la postura de la Casa Blanca, sin adelantos de contenidos específicos.