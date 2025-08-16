España combate incendios forestales en plena ola de calor y mantiene alerta hasta el lunes

Santiago

España entra en su tercera semana de alerta por ola de calor, mientras los servicios de emergencia y el ejército luchan contra incendios concentrados en Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura.

La situación ha requerido el despliegue de cerca de 3.500 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la intervención de equipos regionales y recursos aéreos.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presidió el sábado la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para Incendios Forestales, destacando que “el gobierno sigue trabajando con todos los recursos disponibles para luchar contra el fuego”.

Según la prensa española, Sánchez visitará el domingo los incendios de Ourense, en Galicia, y León, que han consumido 16.000 y 38.000 hectáreas respectivamente.

Diversas carreteras permanecen cortadas, así como la línea de tren entre Madrid y Galicia, afectando el tránsito en pleno puente de la Asunción.

En Galicia, las autoridades enviaron alertas a los teléfonos móviles de la población para recomendar confinamiento y evitar desplazamientos innecesarios.

Las regiones afectadas han solicitado refuerzos al gobierno central, incluyendo más efectivos del ejército y la reactivación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, con camiones, helicópteros y aviones Canadair para ayudar en la extinción de los incendios.

Las condiciones extremas y la alta temperatura mantienen a España en alerta hasta al menos el lunes, incrementando el riesgo de nuevos siniestros.