La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, y no es raro que muchas personas ya la hayan incorporado en su día a día para facilitar ciertas tareas.

Eso sí, hay un caso en particular que podría llamar la atención y es que una joven derechamente abandonó la educación tradicional para convertir en experta en ChatGPT.

“La escuela estaba desperdiciando mi potencial”, dijo Parineeti, originaria de la India, quien tomó la decisión cuando tenía 13 años.

Ahora, con 14, asegura que su camino va bien. En un diálogo con el podcast Just Kidding With Sid! contó que dirige una agencia de automatización de IA y ya tiene varios clientes.

Inicialmente, fue su padre quien la motivó a utilizar la herramienta de OpenIA por dos horas al día.

“Esas dos horas pronto se convirtieron en cuatro. Elegiría cualquier tema al azar y lo investigaría con ChatGPT. Solía contarle lo que aprendí“, rememoró Parineeti.

De ahí en más avanzo en sus conocimientos, escribiendo código y diseñando avatares.

“Mi visión es que si me vuelvo financieramente libre a la edad de 20 años, me divertiré mucho después de eso. No voy a hacer nada después de los veinte”, postuló.

Dijo que sus progenitores la han apoyado, pero también que, especialmente su madre, se preocupan por sus interacciones sociales. “Me he vuelto un poco más dependiente de ChatGPT de lo que debería haber sido“, detalló.