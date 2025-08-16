Otra vez, por una nueva semana consecutiva, Colo Colo vivirá complejos días en Macul. El ‘popular’ cayó por 4-1 ante la Universidad Católica, lo que le terminó de poner la soga al cuello a Jorge Almirón.

El adiestrador argentino no seguirá al mando del ‘cacique’, siempre y cuando el entrenador y Aníbal Mosa lleguen a un acuerdo para dejar al club. De ser así, ByN tendrá que salir a buscar técnico, y uno de ellos podría ser un viejo conocido.

Esto porque Pablo Guede, ex campeón en Colo Colo, fue despedido del Club Puebla hace algunas horas, tras una nueva caída en la Liga MX: “extendemos nuestro agradecimiento a Pablo por el trabajo realizado y le deseamos el mayor de los éxitos en su futuro profesional”.

Después de 25 partidos disputados, Puebla con Guede en la banca solo ganó cinco encuentros, empató tres y sumó 17 derrotas, números más que impresentables para el fútbol mexicano.