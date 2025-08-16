El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Jorge Almirón asume que tiene pie y medio fuera de Colo Colo: “Es el momento de descomprimir”

Durante la jornada de este sábado, Colo Colo cayó goleado por 4-1 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, resultado que dejó la continuidad de Jorge Almirón en el banco del “Cacique” colgando de un hilo.

El entrenador argentino asistió a la conferencia de prensa, pero no respondió preguntas y solo entregó un breve discurso, explicando que Aníbal Mosa y su representante están conversando para definir su futuro.

“El presidente del club está hablando con mi representante. Tal vez es el momento de descomprimir”, comenzó diciendo el, hasta ahora, DT de los albos.

“Explicar lo del partido es muy difícil, porque el resultado es insólito: te hacen un gol antes del minuto. Es un golpe duro”, agregó acerca del encuentro.

“Entre hoy y mañana habrá novedades. Por mi parte, quiero decirle a la gente que viví momentos muy lindos. Se hablará para llegar a un acuerdo y hacer lo mejor para el club”, sentenció Jorge Almirón.