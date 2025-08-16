;

FOTO. “Vergüenza es poco...”: el crudo mensaje de Arturo Vidal tras la goleada de la UC sobre Colo Colo

El volante se desahogó a través de sus redes sociales.

Gonzalo Miranda

El crudo mensaje de Arturo Vidal | Agencia Uno

El crudo mensaje de Arturo Vidal | Agencia Uno

Colo Colo es una lágrima. El ‘popular’ solo pide que el 2025 terminé pronto, precisamente en su año Centenario, el cual realmente ha sido para el olvido.

El cuadro de Jorge Almirón, quien de momento sigue siendo el entrenador del equipo, sumó un durísimo golpe este sábado por el Campeonato Nacional: fue goleado en Macul por la Universidad Católica.

En un partido para el olvido, donde antes de la primera media hora ya perdía por 3-0, Colo Colo fue vapuleado por los ‘cruzados’, y al paso salió Arturo Vidal.

El capitán de los ‘albos’, como acostumbra, apareció en redes sociales para lamentar lo sucedido: “vergüenza es poco para explicar lo que siento en estos momentos”.

Seguiremos trabajando y luchando hasta el final. Gracias por todo gente y perdón”, agregó el volante junto a emojis de pena, llanto y súplica.

El mensaje de Arturo Vidal

ADN

El crudo mensaje de Arturo Vidal | Captura de pantalla

