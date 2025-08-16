;

Sin espacio a la especulación: solo un cambio presentará la U para su vital duelo ante Audax por el Campeonato Nacional

Gustavo Álvarez no se guardará nada para recibir a los ‘itálicos’ en Ñuñoa, pese a la revancha ante Independiente de la próxima semana.

Gonzalo Miranda

La formación de la U | Agencia Uno

Sin espacio para más errores, está la Universidad de Chile. Los azules tienen puesta la mente en la Copa Sudamericana, pero sabiendo que todas las fichas están puestas en el Campeonato Nacional.

Es por ello que, este domingo al mediodía, jugará uno de los partidos más complejos que se le vienen por delante en la obsesión de conseguir la corona del torneo: reciben al Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Pese a que se le viene la compleja revancha por Copa Sudamericana ante Independiente, Gustavo Álvarez sabe que no puede ceder más terreno en la lucha por darle caza a Coquimbo Unido y por lo mismo es que ante los ‘itálicos’ lanzará a lo mejor de su plantel.

De no mediar cambios de última hora, Universidad de Chile formará con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano en la zona de volantes; para dejar en delantera a Lucas Assadi y Lucas Gabriel Di Yorio.

Universidad de Chile vs. Audax Italiano, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports Premium.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 17 de agosto

  • 12:30 hrs Universidad de Chile vs. Audax Italiano Estadio Nacional

