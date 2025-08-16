Invictos en sus grupos: Team Chile femenino y masculino de basket 3x3 avanzan a cuartos de final en los Panamericanos Junior

El Team Chile sigue brillando en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Este sábado, el equipo femenino y masculino de básquetbol 3x3 accedió de manera invicta a los cuartos de final de la disciplina en Asunción.

Tras el gran debut logrado ayer viernes, las damas cerraron su grupo como líderes con una contundente victoria frente a El Salvador (19-7), donde Fernanda Ovalle se alzó como la gran figura al anotar 10 puntos.

Por su parte, los varones hicieron lo propio y doblegaron a Trinidad y Tobago con otro claro triunfo (21-11) de la mano de Oscar Barría, quien fue clave al aportar 9 puntos.

Ambos equipos volverán a jugar esta tarde por los cuartos de final. El combinado femenino saldrá a la cancha a partir de las 15:00 de Chile y el masculino lo hará desde las 15:30. Los rivales se están definiendo en esta mañana.