;

Invictos en sus grupos: Team Chile femenino y masculino de basket 3x3 avanzan a cuartos de final en los Panamericanos Junior

Ambos equipos volverán a jugar esta tarde por el paso a semifinales.

Bastián Lizama

Sebastián Miranda / Team Chile

Sebastián Miranda / Team Chile

El Team Chile sigue brillando en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Este sábado, el equipo femenino y masculino de básquetbol 3x3 accedió de manera invicta a los cuartos de final de la disciplina en Asunción.

Tras el gran debut logrado ayer viernes, las damas cerraron su grupo como líderes con una contundente victoria frente a El Salvador (19-7), donde Fernanda Ovalle se alzó como la gran figura al anotar 10 puntos.

Revisa también:

ADN

Por su parte, los varones hicieron lo propio y doblegaron a Trinidad y Tobago con otro claro triunfo (21-11) de la mano de Oscar Barría, quien fue clave al aportar 9 puntos.

Ambos equipos volverán a jugar esta tarde por los cuartos de final. El combinado femenino saldrá a la cancha a partir de las 15:00 de Chile y el masculino lo hará desde las 15:30. Los rivales se están definiendo en esta mañana.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad