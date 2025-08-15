;

Equipos masculino y femenino de Chile debutan con triunfo en el basquetbol 3x3 de los Panamericanos Junior 2025

Las chicas se impusieron con amplitud, mientras que los varones definieron todo el tiempo extra.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Santiago Bahamonde / COCH

Santiago Bahamonde / COCH

La participación del Team Chile en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 sigue con paso triunfante.

Durante la jornada de este viernes, los equipos femeninos y masculinos de básquetbol 3x3 comenzaron su camino con triunfos en el primer partido de la fase de grupos.

Las chicas se impusieron con autoridad por 20-14 ante su símil de Uruguay, con una actuación estelar de Ovalle Cáceres, quien anotó 12 puntos para el combinado nacional.

Por su parte, los varones tuvieron que ir a tiempo extra para vencer a Ecuador por 19-17, donde sentenciaron el triunfo con un doble de Óscar Barría.

Ahora, ambos equipos chilenos buscarán su clasificación a la siguiente ronda este sábado 16 de agosto. El conjunto femenino enfrentará a El Salvador, mientras que el masculino se medirá con Trinidad y Tobago.

