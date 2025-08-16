VIDEO. Hinchas de Curicó Unido causaron desmanes tras perder el “clásico del Maule” ante Rangers en la Primera B
Los “Piducanos” vencieron a domicilio por la cuenta mínima a los “Torteros”.
Durante la jornada de este sábado, Curicó Unido y Rangers protagonizaron una versión del “clásico del Maule” en la Primera B.
En el partido disputado en el Estadio Municipal de Molina, Rangers se impuso por la cuenta mínima gracias a un gol de Matías Sandoval al minuto 23.
El encuentro estuvo marcado por el roce típico de este tipo de duelos, con un expulsado por equipo: Carlos Herrera en Curicó Unido y Agustín Mora en Rangers.
Revisa también:
Lamentablemente, una vez finalizado el partido, se registró un grave hecho de violencia en las galerías del estadio.
Un grupo de hinchas de Curicó Unido logró sobrepasar las rejas e ingresar hasta la zona de camarines, donde provocaron desmanes y agredieron a quienes se encontraban en el sector. Carabineros debió intervenir para controlar la situación y calmar los ánimos en el recinto deportivo.