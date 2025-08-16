Durante la jornada de este sábado, Curicó Unido y Rangers protagonizaron una versión del “clásico del Maule” en la Primera B.

En el partido disputado en el Estadio Municipal de Molina, Rangers se impuso por la cuenta mínima gracias a un gol de Matías Sandoval al minuto 23.

El encuentro estuvo marcado por el roce típico de este tipo de duelos, con un expulsado por equipo: Carlos Herrera en Curicó Unido y Agustín Mora en Rangers.

Lamentablemente, una vez finalizado el partido, se registró un grave hecho de violencia en las galerías del estadio.

Un grupo de hinchas de Curicó Unido logró sobrepasar las rejas e ingresar hasta la zona de camarines, donde provocaron desmanes y agredieron a quienes se encontraban en el sector. Carabineros debió intervenir para controlar la situación y calmar los ánimos en el recinto deportivo.