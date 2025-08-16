La parte alta de la Primera B sigue encendida y durante la jornada de este sábado se vivió un partido clave por el ascenso.

Deportes Copiapó venció en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla a Deportes Concepción por 2-1, manteniendo la lucha entre los dos equipos en la punta de la categoría de plata del fútbol chileno.

El “León de Atacama” se puso en ventaja tempranamente con gol de Matías Gallegos (17′), quien definió con un sutil disparo para vencer a Gastón “Chila” Gómez. Apenas minutos después, Thomas Jones (24′) amplió la ventaja para los locales.

El descuento para los lilas llegó cerca del final, cuando Brayan Valdivia (80′), tras un centro lateral, solo tuvo que empujar el balón para sentenciar el 2-1.

Con esta victoria, Deportes Copiapó se une a Santiago Wanderers en la cima de la Primera B con 36 puntos, mientras que Deportes Concepción se aleja de los primeros lugares, quedando con 29 unidades.