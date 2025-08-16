;

VIDEOS. Deportes Copiapó vuelve al triunfo ante Deportes Concepción y no cede la cima en la Primera B

El “León de Atacama” acumulaba una racha de cinco partidos sin sumar de a tres puntos.

Javier Catalán

Foto: @deportescopiapo

Foto: @deportescopiapo

La parte alta de la Primera B sigue encendida y durante la jornada de este sábado se vivió un partido clave por el ascenso.

Deportes Copiapó venció en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla a Deportes Concepción por 2-1, manteniendo la lucha entre los dos equipos en la punta de la categoría de plata del fútbol chileno.

El “León de Atacama” se puso en ventaja tempranamente con gol de Matías Gallegos (17′), quien definió con un sutil disparo para vencer a Gastón “Chila” Gómez. Apenas minutos después, Thomas Jones (24′) amplió la ventaja para los locales.

Revisa también:

ADN

El descuento para los lilas llegó cerca del final, cuando Brayan Valdivia (80′), tras un centro lateral, solo tuvo que empujar el balón para sentenciar el 2-1.

Con esta victoria, Deportes Copiapó se une a Santiago Wanderers en la cima de la Primera B con 36 puntos, mientras que Deportes Concepción se aleja de los primeros lugares, quedando con 29 unidades.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad