Gary Medel entrega las claves que le permitieron a la UC golear a Colo Colo en el Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Gary Medel jugó todo el partido y fue parte del mediocampo con que la UC goleó a Colo Colo en el Monumental.

“Sabíamos que iba a ser un partido trabajado. Lo hicimos de buena manera. Me gustó que siempre estuvimos compactos, siempre juntos, cuando pasamos momentos malos estuvimos bien juntitos, defendiendo cada pelota a muerte”, destacó, apuntando a la efectividad que lucieron.

“Siempre es importante jugar los clásicos y ganarlos, lo trabajamos toda la semana. Manejamos muy bien el partido e hicimos las chances que tuvimos de buena manera (...) Lo trabajamos estando unidos, tenemos extremos desequilibrantes y manejamos bien este partido”, recalcó el “Pitbull”, destacando el triunfo de cara a volver a su localía en Las Condes.

“Fue anímicamente importante para llegar a nuestro estadio, estamos ilusionados con volver ahí. Tenemos que tratar de llegar lo más arriba posible”, comentó, destacando la regularidad que ha alcanzado.

“Me siento cómodo en donde me necesite el equipo. Estoy bien físicamente, me siento bien, no he tenido lesiones. Trabajo para dar lo mejor día a día, poder aportar a los más jóvenes”, comentó Gary Medel, junto con entregar sus elogios al cierre para Arturo Vidal.

“Tuvimos alguna patadita, pero el negro es un crack, el mejor”, cerró el defensa en zona mixta.