;

Gary Medel entrega las claves que le permitieron a la UC golear a Colo Colo en el Monumental

El “Pitbull” valoró la forma en la cual se impusieron sobre el “Cacique”.

Carlos Madariaga

Gary Medel entrega las claves que le permitieron a la UC golear a Colo Colo en el Monumental

Gary Medel entrega las claves que le permitieron a la UC golear a Colo Colo en el Monumental / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Gary Medel jugó todo el partido y fue parte del mediocampo con que la UC goleó a Colo Colo en el Monumental.

“Sabíamos que iba a ser un partido trabajado. Lo hicimos de buena manera. Me gustó que siempre estuvimos compactos, siempre juntos, cuando pasamos momentos malos estuvimos bien juntitos, defendiendo cada pelota a muerte”, destacó, apuntando a la efectividad que lucieron.

Revisa también:

ADN

“Siempre es importante jugar los clásicos y ganarlos, lo trabajamos toda la semana. Manejamos muy bien el partido e hicimos las chances que tuvimos de buena manera (...) Lo trabajamos estando unidos, tenemos extremos desequilibrantes y manejamos bien este partido”, recalcó el “Pitbull”, destacando el triunfo de cara a volver a su localía en Las Condes.

Fue anímicamente importante para llegar a nuestro estadio, estamos ilusionados con volver ahí. Tenemos que tratar de llegar lo más arriba posible”, comentó, destacando la regularidad que ha alcanzado.

“Me siento cómodo en donde me necesite el equipo. Estoy bien físicamente, me siento bien, no he tenido lesiones. Trabajo para dar lo mejor día a día, poder aportar a los más jóvenes”, comentó Gary Medel, junto con entregar sus elogios al cierre para Arturo Vidal.

“Tuvimos alguna patadita, pero el negro es un crack, el mejor”, cerró el defensa en zona mixta.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad