Universidad Católica le dio un baile a Colo Colo. Es el comentario generalizado por estas horas en el fútbol chileno, luego de que los ‘cruzados’ vencieran por 4-1 al ‘cacique’ en el Estadio Monumental.

Marcador que se vio influido por un tanto de Tomás Asta-Buruaga. El defensor de la UC tuvo revancha en este tipo de partidos, luego del tremendo error que provocó la victoria de la U en el pasado Clásico Universitario hace algunas semanas, y marcó el segundo tanto en Macul.

El ex Deportes Antofagasta comentó lo que fue su nueva posición en la zaga de la UC, como lateral: “ellos tienen jugadores muy rápidos, me pidió que fuera más defensivo que atacar”, indicó respecto al pedido que le realizó el DT Daniel Garnero.

Sobre lo que viene en la UC, que será la reinauguración de San Carlos de Apoquindo, aseveró que: “estamos super contentos porque ya podemos hacer de local en nuestro estadio, con nuestra gente. Católica es una institución grande que siempre tiene que estar en competencias internacionales”, cerró en conversación con TNT Sports.