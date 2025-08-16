“Garnero le dio dos palizas tácticas en un mes y medio a Almirón” / VICTOR HUENANTE

Una vez consumada la goleada de la UC ante Colo Colo en el Monumental, el “run run” se hizo presente en torno a la continuidad de Jorge Almirón en la banca alba.

Al respecto, uno de los comentaristas de ADN Deportes, Cristián Arcos, analizó la situación, en medio de las declaraciones de directivos de Blanco y Negro.

“Está difícil. Lo de Mosa no es tan sorprendente, lo echó públicamente hace un tiempo. Hace rato que no tiene relación con Almirón. Lo que no había pasado es que le quitaran el piso a Almirón del otro lado del directorio”, recalcó el “Tenor”, cuestionando el momento del “Cacique”.

“El equipo no juega a nada y ha perdido todos los clásicos (...) En dos semanas más juega con la U. En este escenario, la permanencia de Almirón es complicada”, reflexionó.

“Esto viene hace mucho rato, Almirón dejó hace mucho rato de ser conceptualmente el entrenador de Colo Colo. Hace mucho que habla de arbitrajes y no de desempeño”, aseguró Cristián Arcos, valorando el desempeño de la UC para llevarse el clásico.

“Católica gana el partido de punta a punta, es raro que eso pase. Fue superior todo el partido. Hizo cuatro, pudo haber hecho seis. Garnero le dio dos palizas tácticas en un mes y medio a Almirón”, recalcó, apuntando también a otros ripios del DT albo.

“No es separable la forma del fondo. Colo Colo tampoco tiene jugadores jóvenes. Es llamativo lo poco que juega Marchant”, concluyó Cristián Arcos, parte de la transmisión de ADN Deportes.