Como suele pasar cuando el equipo está en crisis, los hinchas de Colo Colo piden la salida, esta vez, de su entrenador. Tras caer goleados ante la Universidad Católica en Macul, Jorge Almirón es el apuntado por los fanáticos albos.

“Ya se va... ya se va... Almirón ya se va”, cantaron los hinchas de Colo Colo durante los últimos 15 minutos del encuentro, petición que será validada por Blanco y Negro.

Esto porque, según información de ADN Deportes, el adiestrador argentino terminó de firmar su sentencia este sábado y, durante la semana, será despedido como entrenador del ‘popular’, a no ser que en esta misma jornada, presente su renuncia.

Gentileza: Patricio Echague en X