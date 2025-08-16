;

AUDIO. Directores de Blanco y Negro esperan un “gesto” de Jorge Almirón para concretar su salida de Colo Colo: “Es insostenible”

El presidente de Blanco y Negro se retiró a camarines antes de que finalice el partido y en ADN Deportes captamos sus descargos.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

Aníbal Mosa sobre la salida de Jorge Almirón

Aníbal Mosa sobre la salida de Jorge Almirón

Una verdadera catástrofe fue la que vivió Colo Colo hoy sábado en el Estadio Monumental, donde cayó goleado por 4-1 ante Universidad Católica.

El equipo dirigido por Jorge Almirón protagonizó uno de sus peores partidos del año, lo que trajo consecuencias tanto desde la hinchada como desde los altos mandos del “Cacique”.

Cuando aún restaban algunos minutos para el final del encuentro, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se retiró hacia los interiores del recinto, donde los micrófonos de ADN Deportes lograron captar algunas de sus declaraciones.

“Muy duro el resultado. Esto requiere que tengamos una conversación con nuestro entrenador y con los demás directores que están presentes. Es una situación muy complicada”, señaló el mandamás albo.

Al ser consultado sobre si espera un "gesto" por parte del DT argentino, respondió que “lo vamos a conversar”. Cabe recordar que Jorge Almirón ya había sido despedido hace algunos meses, pero al no llegar a un acuerdo económico, fue ratificado nuevamente en el cargo.

Carlos Cortés, otro de los directores de Blanco y Negro, dijo que “la situación es muy complicada. Uno vio al equipo jugando mal. Vamos a tener que conversar entre todos, la situación no es sostenible”.

“No puedo tomar decisiones por todo. Los directorios se citan con 72 horas de anticipación. La decisión la toman nueve personas. Mi postura es de este minuto, saliendo del partido, viendo este mal espectáculo. A uno lo lleva a tener ciertas conclusiones que hay que plasmarlas en el directorio”, sentenció quien es parte del “bloque Vial”,

