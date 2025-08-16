Colo Colo tocó fondo este sábado al caer goleado ante Universidad Católica en su propia casa, en una de las peores actuaciones jamás vistas en el Estadio Monumental.

Pese a que el nivel colectivo de los dirigidos por Jorge Almirón fue catastrófico, en lo individual, Arturo Vidal completó una jornada para el olvido.

El “King” no pudo gravitar en la cancha y perdió la mayoría de los duelos que disputó, lo que derivó en su sustitución al minuto 57 y al ser enfocado por las cámaras de la transmisión, se le pudo ver muy afectado.

Quien ingresó en su lugar fue Esteban Pavez y, en el momento del cambio, los hinchas del “Cacique” se hicieron notar con una fuerte silbatina hacia los mediocampistas.

En contraste, Francisco Marchant, que se paró al costado de la cancha a la espera de la sustitución, recibió algunos aplausos.