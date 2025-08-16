;

VIDEO. El Monumental se hizo escuchar: las fuertes pifias contra Esteban Pavez tras sustituir a Arturo Vidal ante la UC

Además, se pudo ver al “King” visiblemente afectado por su rendimiento.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo tocó fondo este sábado al caer goleado ante Universidad Católica en su propia casa, en una de las peores actuaciones jamás vistas en el Estadio Monumental.

Pese a que el nivel colectivo de los dirigidos por Jorge Almirón fue catastrófico, en lo individual, Arturo Vidal completó una jornada para el olvido.

Revisa también:

ADN

El “King” no pudo gravitar en la cancha y perdió la mayoría de los duelos que disputó, lo que derivó en su sustitución al minuto 57 y al ser enfocado por las cámaras de la transmisión, se le pudo ver muy afectado.

Quien ingresó en su lugar fue Esteban Pavez y, en el momento del cambio, los hinchas del “Cacique” se hicieron notar con una fuerte silbatina hacia los mediocampistas.

En contraste, Francisco Marchant, que se paró al costado de la cancha a la espera de la sustitución, recibió algunos aplausos.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad