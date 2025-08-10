Un impactante nocaut se registró este sábado en el marco del combate entre el estadounidense Elijah Smith y el japonés Toshiomi Kazama por el UFC Vegas 109.

El norteamericano enfrentaba al nipón en el cartel preliminar del UFC Fight Night, buscando ubicarse entre los 15 mejores del ranking de la categoría peso gallo.

En una pelea que se viralizó rápidamente en redes sociales, Smith se llevó la victoria por la vía del KO, con una increíble maniobra realizada sobre su adversario que puso de pie a todo el público en Las Vegas.

Cuando corría el primer round, luego de liberarse de una llave de brazo, el estadounidense levantó a su oponente del suelo y lo azotó fuertemente contra la lona con un impactante slam.

El japonés cayó noqueado de inmediato al momento de impactar sobre el tapiz. El juez, tanto, no paró la pelea en el instante, por lo que Smith finalizó a Kazama con dos golpes en el rostro.