“Un paso trascendental”: Chile Vamos y Demócratas sellan acuerdo parlamentario tras destrabar candidatura del diputado Calisto

El congresista, que enfrenta ser desaforado por un caso de fraude al Fisco, confirmó que competirá como candidato independiente.

Cristóbal Álvarez

Durante este viernes, Chile Vamos y Demócratas anunciaron un acuerdo de pacto parlamentario que formalizará la unidad entre los cuatro partidos que respaldaron el Rechazo en 2022.

En concreto, la coalición —integrada por Evópoli, UDI, RN y Demócratas— calificó el acuerdo como “un paso trascendental de unidad y gobernabilidad para Chile”, que será oficializado mañana en las oficinas del Servicio Electoral.

Las negociaciones habían estado trabadas hasta ayer debido a la reticencia de la UDI frente a la posible candidatura al Senado por Aysén del diputado independiente vinculado a Demócratas, Miguel Ángel Calisto.

El parlamentario enfrenta un desafuero por fraude al Fisco, que aún está pendiente de apelación ante la Corte Suprema, lo que generó tensiones dentro del bloque.

Finalmente, Calisto confirmó que competirá como independiente, solicitando únicamente 203 firmas habilitadas, y aseguró que su intención nunca ha sido obstaculizar el acuerdo entre los partidos.

Jamás voy a anteponer mi interés particular por sobre el interés colectivo”, dijo Calisto, quien además cuestionó la estrategia de Chile Vamos.

“Creo que están perdiendo una oportunidad de crecer hacia el centro, de atraer nuevos electores a través de la plataforma del Partido Demócratas. Desde el primer momento, no han entendido el rol que juega nuestro partido en esta estructura”, cerró.

