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La UC pierde una variante en ataque para su viaje a Argentina

Con esta baja, además, los cruzados quedan sin centrodelantero de cara al juego del fin de semana ante Huachipato.

Carlos Madariaga

La UC pierde una variante en ataque para su viaje a Argentina

La UC pierde una variante en ataque para su viaje a Argentina / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Universidad Católica sufrió una mala noticia en las últimas horas tras haber perdido el clásico el fin de semana ante Colo Colo.

Todo luego que Juan Francisco Rossel no pudo completar el partido al salir lesionado tras un choque con Arturo Vidal.

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El exjugador de La Roja Sub 20 fue operado durante la noche de ayer lunes producto de corte que tuvo en el ojo derecho.

Con ello, Juan Francisco Rossel quedó fuera de la delegación cruzada que viajará mañana miércoles a Buenos Aires para medirse el jueves ante Boca Juniors.

Además, la UC pierde otra variante ofensiva de cara al juego del fin de semana, por la Liga de Primera, ante Huachipato, considerando que tampoco podrán disponer a Fernando Zampedri para el choque en Talcahuano, pues está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

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