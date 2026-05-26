Tras fuerte temblor en Calama, Marcelo Lagos advierte las 2 zonas de Chile que deberían estar alerta: “Hay evidencia”

La tarde de este lunes 25 de mayo un fuerte temblor se registró en el norte de Chile. El movimiento telúrico ocurrió en la zona de Calama y tuvo una magnitud de 6,9.

Ante ello, el geógrafo y académico de la Universidad Católica, Marcelo Lagos, analizó el sismo que ocurrió en el norte del país en el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión.

“Acá lo que ocurrió en profundidad es que hay un área de ruptura que libera ondas de forma diferenciada, dependiendo de las características de la tierra. Toda esta zona de Atacama ha tenido terremotos“, partió señalando el experto.

Tras ser consultado sobre posibles terremotos que podrían suceder en Chile, el geógrafo enfatizó que es imposible predecirlos. No obstante, advirtió que hay dos zonas del país que deberían estar alerta.

¿Qué zonas son?

Según señaló el especialista, la primera zona es: "De Iquique a Mejillones hay evidencia que hay un acoplamiento importante. Ciertamente, la ciencia mira con atención esta zona, incluso hasta Taltal. Es una zona que está cargada. Y eso no es asustar, eso es historia, es dato, son cálculos".

“Y luego, la costa de Atacama: Chañaral, Caldera, Huasco... es una zona que no ha tenido un gran terremoto desde noviembre de 1922, ya ha pasado más de un siglo y tiene un presupuesto energético que podría ser liberado”, advirtió Lagos.

De todos modos, el geógrafo apuntó a que “la amenaza sísmica es permanente (...). Esta zona está cargada, podría ser señal, pero hoy los terremotos no se pueden predecir”.

Luego de ser consultado en el panel por posibles terremotos en la región Metropolitana, el especialista indicó que “un escenario altamente probable es la zona central de Chile, específicamente entre Los Vilos y Pichilemu, donde está casi todo. Eso sería un terremoto político, de daños”, cerró.