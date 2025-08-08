;

Se alejan de Chile Vamos: Republicanos, Socialcristianos y Libertarios inscriben pacto “Cambio por Chile”

Con esto, el nuevo bloque opositor se prepara para enfrentar las elecciones por separado de la UDI, RN y Evópoli.

Cristóbal Álvarez

Este viernes, las directivas del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC) llegaron hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir su pacto parlamentario, al que llamaron “Cambio por Chile”.

El acuerdo fue anunciado a comienzos de julio y asegura a cada partido un tercio de los 183 cupos para postular candidatos al Congreso. Con esta decisión, las tres colectividades dejan fuera cualquier posibilidad de formar una lista única junto a Chile Vamos.

Aunque aún están afinando los nombres de sus candidatos, explicaron que siguen en conversaciones con la coalición de centroderecha para definir posibles pactos por omisión en las cuatro regiones donde se elige Senado bajo el sistema binominal.

Con esto, a pocos días del plazo final para inscribir candidaturas —el 18 de agosto—, el nuevo bloque opositor se prepara para enfrentar las elecciones por separado de la UDI, RN y Evópoli.

