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Apuntan a “manipulación de cifras”: PNL y Republicanos anuncian acusación constitucional contra exministro Grau

Diputados cuestionaron los Informes de Finanzas Públicas tras el desfase de US$10.500 millones denunciado por Hacienda.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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La bancada de diputados del Partido Nacional Libertario confirmó que impulsará una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, tras las inconsistencias detectadas en los Informes de Finanzas Públicas y denunciadas por el actual titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

Desde la colectividad acusaron que existirían graves errores en las proyecciones de deuda y déficit fiscal, además de omisiones de gastos comprometidos, lo que —según afirmaron— vulneraría la Ley de Administración Financiera del Estado.

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El jefe de bancada del PNL, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “cuando un gobierno entrega información financiera inconsistente y omite gastos comprometidos en los informes oficiales, no estamos frente a un simple error administrativo”. A su juicio, los hechos podrían involucrar “negligencia, ocultamiento o manipulación de cifras”.

La bancada aseguró que los antecedentes conocidos apuntan a inconsistencias cercanas a los 10.500 millones de dólares, además de la exclusión de gastos como el reajuste del sector público. Según explicaron, esto podría constituir una infracción a diversos artículos de la normativa que regula la administración financiera estatal.

Por su parte, el subjefe de bancada y vicepresidente del PNL, Hans Marowski, afirmó que “si las cifras son correctas, estamos frente a un escándalo mayúsculo”. El parlamentario agregó que el desfase detectado podría empujar la deuda pública “sobre el límite prudente definido por el propio Estado”, por lo que pidió perseguir eventuales responsabilidades políticas, administrativas y judiciales.

Desde el Partido Nacional Libertario señalaron que la acción busca resguardar la responsabilidad fiscal y la confianza pública en el manejo de los recursos del Estado, insistiendo además en que las auditorías anunciadas por Hacienda deben avanzar “con rapidez y transparencia”.

En tanto el presidente del partido, exdiputado Johannes Kaiser apuntó en X que “a las 15 horas tendremos un punto de prensa en la sede del PNL, en que comunicaremos con nuestros parlamentarios el detalle de nuestra decisión de acusar constitucionalmente al ex ministro Grau".

Se suman los Republicanos

En esa línea, tras conocerse la AC contra Grau, desde el Partido Republicano indicaron que se sumarán a la ofensiva contra el exministro. En específico, fue el diputado Benjamín Moreno quien respaldó la decisión del Partido Nacional Libertario a través de redes sociales.

“Como republicanos vamos a seguir la misma ruta y nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto. Las responsabilidades deben hacerse exigibles”, indicó.

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