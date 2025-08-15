;

Operativo ‘Casa de Muñeca’: liberan a 19 mujeres de organización criminal dedicada a la explotación sexual en Chile

En las diligencias se detuvieron a más de 20 personas y se incautaron más de 10 vehículos.

Cristóbal Álvarez

Johanna Mora

Operativo ‘Casa de Muñeca’: liberan a 19 mujeres de organización criminal dedicada a la explotación sexual en Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) liberó a diecinueve mujeres víctimas de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, en el marco de la investigación denominada Casa de Muñecas, que se extendió por más de un año.

En el operativo fueron detenidas veintidós personas, de las cuales dieciocho son de nacionalidad extranjera —colombianos y venezolanos—, seis en situación migratoria irregular, y cuatro chilenos vinculados a la organización.

Revisa también:

ADN

Además, se incautaron once vehículos, ochenta y seis millones de pesos en efectivo y otras evidencias que permitieron estimar una recuperación patrimonial de quinientos cuarenta y dos millones de pesos.

El prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe nacional contra el crimen organizado, explicó que se trataba de una red transnacional compuesta por grupos familiares, que captaba a sus víctimas mediante engaños: ofrecían empleo como recepcionistas o en bares y luego las mantenían cautivas, les ocultaban los documentos de identidad y las obligaban a situaciones de explotación sexual.

Las mujeres rescatadas, todas de nacionalidad extranjera, quedaron bajo resguardo y reciben apoyo de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público.

Finamente, las autoridades destacaron que se congelaron todas las cuentas bancarias vinculadas a la organización y a las personas detenidas.

ADN

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad