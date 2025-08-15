Operativo ‘Casa de Muñeca’: liberan a 19 mujeres de organización criminal dedicada a la explotación sexual en Chile

La Policía de Investigaciones (PDI) liberó a diecinueve mujeres víctimas de una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, en el marco de la investigación denominada Casa de Muñecas, que se extendió por más de un año.

En el operativo fueron detenidas veintidós personas, de las cuales dieciocho son de nacionalidad extranjera —colombianos y venezolanos—, seis en situación migratoria irregular, y cuatro chilenos vinculados a la organización.

Además, se incautaron once vehículos, ochenta y seis millones de pesos en efectivo y otras evidencias que permitieron estimar una recuperación patrimonial de quinientos cuarenta y dos millones de pesos.

El prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe nacional contra el crimen organizado, explicó que se trataba de una red transnacional compuesta por grupos familiares, que captaba a sus víctimas mediante engaños: ofrecían empleo como recepcionistas o en bares y luego las mantenían cautivas , les ocultaban los documentos de identidad y las obligaban a situaciones de explotación sexual.

Las mujeres rescatadas, todas de nacionalidad extranjera, quedaron bajo resguardo y reciben apoyo de la unidad de víctimas y testigos del Ministerio Público.

Finamente, las autoridades destacaron que se congelaron todas las cuentas bancarias vinculadas a la organización y a las personas detenidas.