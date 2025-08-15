Este viernes, los chilenos Diego Rojas y Martín Mancilla concluyeron su participación en el ciclismo pista de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. La dupla nacional disputó la final masculina de la prueba Madison y terminó en el quinto lugar.

Sin embargo, en medio de la carrera, Diego Rojas sufrió una desafortunada caída, por lo que tuvo que seguir compitiendo con heridas en su cuerpo. Tras la carrera, el joven ciclista conversó con ADN Deportes en el Velódromo de Asunción y se refirió al accidente.

“Partimos bien tranquilos la prueba, porque nuestra estrategia era apresurar un poco más al final, pero en un cambio, un ciclista argentino me chocó por detrás. No fue culpa mía, fue un mal movimiento de él y eso provocó que nos cayéramos los dos más un ciclista de Colombia. Obviamente, los otros competidores aprovecharon la situación y se fueron”, comentó Rojas.

“Nos caímos cerca de la vuelta 40, fue bien temprana la caída. No quería tirar toda la carrera porque era el último día de competencia y la Madison es una de mis pruebas favoritas. Intentamos remontar, pero no se pudo”, lamentó el deportista nacional.

De todas formas, Diego Rojas se despidió de los Juegos Panamericanos Junior con dos medallas: una de oro, que ganó en la prueba de persecución por equipos, y una de plata, que logró en el Ómnium, una de las pruebas más exigentes del ciclismo pista.

“Estoy muy feliz por lo conseguido. Obviamente, me hubiese gustado aportar con otra medalla en la Madison. Como equipo sacamos hartas medallas y eso fue bueno”, indicó Diego, respecto a las 5 preseas que cosechó el Team Chile de ciclismo pista en Asunción 2025.

“Ahora volveré a Chile y trataré de compatibilizar un poco lo de la universidad, porque estoy estudiando Ingeniería Comercial. Después se viene el Mundial de Ciclismo Pista, que se hará en Chile”, concluyó Rojas.