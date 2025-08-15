Este viernes, el Team Chile de básquetbol 3x3 femenino se estrenó con un sólido triunfo sobre Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El equipo chileno, conformado por Fernanda Ovalle, Catalina Ramírez, Valentina Ojeda y Josefa Orrego, se impuso por 20-14 ante el combinado charrúa, en el Parque Olímpico de la capital paraguaya.

“Es muy importante debutar ganando, nos da un poco más de confianza, nos sacamos las ansias y supimos hacer nuestro juego. El partido estuvo duro hasta cierto tiempo. Con la experiencia que tenemos nos llevamos la victoria”, señaló Catalina Ramírez en diálogo con ADN Deportes, tras el partido frente a las uruguayas.

Por su parte, Valentina Ojeda anticipó el próximo partido del grupo, contra El Salvador, el cual se disputará mañana sábado. “El Salvador es un equipo bueno igual que Uruguay. Ahora nos vamos a concentrar para ese partido, ya estamos preparadas”, sostuvo.

Por último, Fernanda Ovalle mencionó cuáles son las aspiraciones del Team Chile de básquetbol 3x3 femenino, en estos Juegos Panamericanos Junior de Asunción. “Nuestro objetivo es llevar a Chile a lo más alto, queremos subirnos al podio y regresar al país con una medalla. Estamos muy motivadas”, concluyó.