;

VIDEO. Debutaron con un triunfazo en los Panamericanos Junior y sueñan en grande: “Queremos llevar a Chile a lo más alto”

Fernanda Ovalle, Catalina Ramírez, Valentina Ojeda y Josefa Orrego celebraron en el arranque del básquetbol 3x3 en Asunción 2025.

Daniel Ramírez

Team Chile

Team Chile

Este viernes, el Team Chile de básquetbol 3x3 femenino se estrenó con un sólido triunfo sobre Uruguay en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

El equipo chileno, conformado por Fernanda Ovalle, Catalina Ramírez, Valentina Ojeda y Josefa Orrego, se impuso por 20-14 ante el combinado charrúa, en el Parque Olímpico de la capital paraguaya.

Revisa también:

ADN

“Es muy importante debutar ganando, nos da un poco más de confianza, nos sacamos las ansias y supimos hacer nuestro juego. El partido estuvo duro hasta cierto tiempo. Con la experiencia que tenemos nos llevamos la victoria”, señaló Catalina Ramírez en diálogo con ADN Deportes, tras el partido frente a las uruguayas.

Por su parte, Valentina Ojeda anticipó el próximo partido del grupo, contra El Salvador, el cual se disputará mañana sábado. “El Salvador es un equipo bueno igual que Uruguay. Ahora nos vamos a concentrar para ese partido, ya estamos preparadas”, sostuvo.

Por último, Fernanda Ovalle mencionó cuáles son las aspiraciones del Team Chile de básquetbol 3x3 femenino, en estos Juegos Panamericanos Junior de Asunción. “Nuestro objetivo es llevar a Chile a lo más alto, queremos subirnos al podio y regresar al país con una medalla. Estamos muy motivadas”, concluyó.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad