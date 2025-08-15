Javiera Garrido y Marlen Rojas se quedan con la plata en la Madison de ciclismo pista en los Panamericanos Junior 2025

Las ciclistas del Team Chile no paran de sorprender en los Juegos Panamericanos Juniors 2025 y, durante la mañana de este viernes, sumaron una nueva medalla.

Javiera Garrido y Marlen Rojas se quedaron con la plata en el Madison de ciclismo pista, carrera de relevos que consta de ocho vueltas, donde quien consiga más puntos se consagra campeón.

Con 49 unidades, las chilenas solo fueron superadas por la dupla colombiana conformada por Luciano Osorio y Natalia Garzón, quienes sumaron 57.

Con este segundo puesto, Javiera Garrido alcanzó su tercera medalla personal, tras obtener el bronce en el Ómnium y el oro en las cuartetas de persecución, prueba en la que también compartió equipo con Marlen.

Con esta nueva presea, el medallero general del Team Chile queda con 13 oros, 8 platas y 10 bronces.