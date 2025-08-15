;

Javiera Garrido y Marlen Rojas se quedan con la plata en la Madison de ciclismo pista en los Panamericanos Junior 2025

Las chilenas consiguieron su segunda presea compitiendo en equipo.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Foto: Santiago Bahamonde / COCH

Foto: Santiago Bahamonde / COCH

Las ciclistas del Team Chile no paran de sorprender en los Juegos Panamericanos Juniors 2025 y, durante la mañana de este viernes, sumaron una nueva medalla.

Javiera Garrido y Marlen Rojas se quedaron con la plata en el Madison de ciclismo pista, carrera de relevos que consta de ocho vueltas, donde quien consiga más puntos se consagra campeón.

Con 49 unidades, las chilenas solo fueron superadas por la dupla colombiana conformada por Luciano Osorio y Natalia Garzón, quienes sumaron 57.

Revisa también:

ADN

Con este segundo puesto, Javiera Garrido alcanzó su tercera medalla personal, tras obtener el bronce en el Ómnium y el oro en las cuartetas de persecución, prueba en la que también compartió equipo con Marlen.

Con esta nueva presea, el medallero general del Team Chile queda con 13 oros, 8 platas y 10 bronces.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad