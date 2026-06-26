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Cada vez más chilenos consumen esta bebida: se detectó un fuerte aumento durante el invierno

El país se ha convertido en uno de los mercados internacionales de mayor crecimiento para esta popular infusión.

Javiera Rivera

Cada vez más chilenos consumen esta bebida: se detectó un fuerte aumento durante el invierno

Cada vez más chilenos consumen esta bebida: se detectó un fuerte aumento durante el invierno / Cavan Images

Con la llegada del invierno, cada vez son más los chilenos que incorporan esta tradicional infusión a su rutina. Tanto así, que Chile ya se posiciona como uno de los mercados donde más crece su consumo fuera de Argentina.

Se trata del mate, cuyo consumo per cápita pasó de 0,1 a 0,3 kilos anuales durante la última década, según la empresa argentina CBSé. En el mismo período, la marca también aumentó su participación en el mercado chileno, pasando del 2% al 14%.

Esta tendencia no es casual. De acuerdo con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre junio y septiembre se concentra el mayor consumo del año, impulsado por las bajas temperaturas.

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Pero el crecimiento no solo responde al aumento de consumidores. También influye una oferta cada vez más diversa, que busca conquistar a quienes prefieren opciones distintas a la yerba tradicional.

Entre las variedades que más han ganado popularidad destacan hierbas serranas, con menta, poleo y peperina; y guaraná, que combina esa planta con otras hierbas.

Así, mientras el frío se instala en gran parte del país, esta infusión continúa ganando terreno entre los chilenos y confirma que ya dejó de ser una bebida de consumo ocasional.

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