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Se adelantan a la Ley de Seguridad Municipal: cinco municipios de la zona oriente exigirán test de drogas a inspectores y nuevos funcionarios

La medida contempla controles para el personal en funciones y hará obligatorio un examen negativo como requisito de ingreso.

Martín Neut

inspectores municipales vitacura

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La Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (Amszo) anunció la implementación de test de drogas y alcohol para los inspectores de seguridad de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Huechuraba y Conchalí, adelantándose a la aplicación plena de la nueva Ley de Seguridad Municipal.

La medida contempla controles para los funcionarios en ejercicio y exigirá un test de drogas negativo como requisito de ingreso para los nuevos inspectores. Además, considera acciones de prevención, capacitaciones y protocolos de actuación.

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El presidente de la Amszo y alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, afirmó que la iniciativa busca elevar los estándares de quienes cumplen labores de seguridad.

“Estamos dando una señal clara”

“No podemos pedir más seguridad y más compromiso a quienes trabajan en la protección de nuestras comunidades si no somos exigentes con nuestros propios estándares", dijo Alessandri.

Asimismo, destacó que el objetivo es fortalecer la confianza de los vecinos en los equipos municipales.

“Estamos dando una señal clara. La seguridad requiere profesionalismo, responsabilidad y confianza. Por eso creemos que este modelo puede marcar un camino para otras organizaciones que cumplen funciones similares", explicó el jefe comunal.

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