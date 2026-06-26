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Definición Grupo K del Mundial 2026: a qué hora juegan Colombia-Portugal y Congo-Uzbekistán, y quién transmite por TV

La selección sudamericana buscará sellar su paso a los dieciseisavos de final frente a Cristiano Ronaldo. Transmite ADN Deportes.

Nicolás Lara Córdova

Definición Grupo K del Mundial 2026: a qué hora juegan Colombia-Portugal y Congo-Uzbekistán, y quién transmite por TV

Definición Grupo K del Mundial 2026: a qué hora juegan Colombia-Portugal y Congo-Uzbekistán, y quién transmite por TV / ULISES RUIZ

Este sábado 27 de junio se disputará la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 donde se definirán los últimos clasificados en los diferentes grupos.

En el Grupo K, Colombia buscará sellar su paso a la siguiente fase cuando enfrente a Portugal.

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Congo, en tanto, buscará dar la sorpresa y aprovechar una eventual caída de los ‘lusos’ para aspirar a clasificar como segundo del Grupo K, pero para eso deberá golear a Uzbekistán.

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Portugal y Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

Los dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 19:30 horas este miércoles 24 de junio.

El Colombia vs Portugal se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, mientras que el Congo vs Uzbekistán se escenificará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

¿Cómo y dónde ver en vivo Colombia - Portugal y Congo - Uzbekistán por el Mundial 2026?

El choque Colombia - Portugal será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, DSports en TV cable y la plataformas Paramount+, DAZN y Disney+.

En tanto, Congo contra Uzbekistán se podrá seguir por la señal de DSports en TV cable y la plataforma Paramount+ y DAZN.

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