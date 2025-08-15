Solo entre mayo y agosto: Ejercito de Israel ha matado a mas de 1.700 personas mientras buscaban ayuda humanitaria en Gaza

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes (15.08.2025) que al menos 1.760 palestinos perdieron la vida mientras buscaban ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en un periodo de dos meses y medio, entre el 27 de mayo y el 13 de agosto.

De estas víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad militarizada gestionada por Israel y que cuenta con el financiemiento de Estados Unidos.

ONU: “La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”

Otras 766 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros de suministro.

Solo en lo que va de agosto, 46 palestinos han perecido en ataques de las fuerzas israelíes, indicó la entidad de derechos humanos.

“La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí”, afirmó la agencia de la ONU, que el 1 de agosto había informado de 1.373 muertos.

Plan israelí de tomar Gaza causa rechazo

Expertos respaldados por esta organización internacional advierten sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel redujo drásticamente la ayuda humanitaria que permite ingresar.

Además, los planes del gobierno israelí de ampliar la guerra han provocado una protesta internacional, así como oposición interna.

El ejército tiene la intención de tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, algunas de las zonas más densamente pobladas del territorio, que ha sido devastado por más de 22 meses de conflicto.

rr afp/efe