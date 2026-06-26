Un chileno será protagonista en un duelo clave en el Mundial 2026

Chile dirá presente en una importante definición en el Mundial 2026. Según confirmó la FIFA, Juan Lara estará en la terna arbitral en el crucial partido entre Panamá e Inglaterra.

El juez nacional será parte del VAR para revisar todas las jugadas polémicas que ocurran en el encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Lara se suma a Cristián Garay quien fue el árbitro principal del duelo entre Canadá y Qatar el pasado 18 de junio, el cual terminó con un polémico penal y una tarjeta roja por una fuerte infracción que provocó una fractura.

En cuanto al duelo entre panameños e ingleses, los europeos son los únicos que se juegan las chances de avanzar a los dieciseisavos, ya que los centroamericanos están completamente eliminados de la competición.