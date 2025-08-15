Trump y Putín se reúnen en Alaska: líderes internacionales piden negociar alto al fuego en Ucrania

Durante este viernes, el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, debe culminar con un alto el fuego en el conflicto ruso-ucraniano.

“ En la cumbre se debe acordar un alto el fuego. Ucrania necesita garantías de seguridad sólidas”, afirmó Merz en un hilo de seis mensajes en su cuenta de X. Agregó que esperan que Putin “se tome en serio la oferta de diálogo del presidente Trump y, tras la reunión en Alaska, inicie negociaciones incondicionales con Ucrania”.

Merz también recordó que las cuestiones territoriales “sólo pueden decidirse con el acuerdo de los ucranianos”, y destacó que Trump “puede lograr un paso importante hacia la paz” en la guerra que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022.

Según el canciller, Trump “merece nuestro agradecimiento por esta iniciativa y por la estrecha coordinación de los últimos días” y puede contar con el apoyo europeo continuo a Ucrania.

Trump partió de Washington rumbo a Alaska la mañana de este viernes. En su plataforma Truth Social escribió “ MUCHO EN JUEGO ” antes de abordar el Air Force One para un vuelo de casi siete horas hacia Anchorage.

Putin, en tanto, llegará por primera vez a suelo occidental desde el inicio de la invasión. El Kremlin informó que aterrizará a las 11:00 hora local, donde será recibido por Trump en la pista.

Actualmente, Rusia controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania, tras una guerra que ha causado decenas de miles de muertos.