Chile tendrá 36 competidores en torneo para panamericano de Para powerlifting que se desarrollará en Santiago

Será la primera vez que nuestro país alberga el torneo paralímpico.

Chile tendrá 36 competidores en torneo para panamericano de Para powerlifting que se desarrollará en Santiago

A contar de este viernes 15 de agosto y hasta el domingo 17, Chile albergará el evento de para powerlifting más importante de su historia en la disciplina.

Hablamos del Parapan American World Cup Santiago 2025, torneo que se desarrollará en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, en el Parque Deportivo Estadio Nacional.

Serán 19 hombres y 17 mujeres los que representarán a nuestro país en la instancia, delegación en la que destaca el tricampeón parapanamericano Juan Carlos Garrido y la campeona de la World Cup de Tbilisi 2025, Camila Campos.

“Estamos muy contentos con que un torneo de esta índole se haga en Chile. Esto viene a demostrar que hemos crecido exponencialmente en estos últimos años, y una prueba de eso son los casi 40 deportistas chilenos inscritos en esta gran cita deportiva”, aseguró Camila Campos en la previa al evento.

Cabe destacar que el Parapan American World Cup Santiago 2025 es parte del circuito mundial y es uno de los cuatro grandes eventos paralímpicos que se desarrollarán este año en Chile: en abril se llevó a cabo el World Boccia Santiago 2025; en junio se disputó el ITTF Para Future 2025 de para tenis de mesa, y en octubre, el país será sede de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

